胃や消化管の健康をチェックする胃内視鏡検査。食道や胃、十二指腸を詳細に観察できるため、胃潰瘍やポリープ、ピロリ菌、さらには胃がんや食道がんの早期発見に役立ちます。特にがんは初期症状が乏しいため、定期的な検査が重要だそうです。「佐々木医院」の佐々木先生に理想的な検査頻度について伺いしました。 監修医師：佐々木 大樹（佐々木医院） 2009年東邦大学医学部を卒業後、東邦大学医療センター佐倉