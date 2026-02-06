「この仕事は天職だろうか」。そう自問したことのある人は少なくないはずだ。長嶋茂雄は、現役時代も監督を退いた後も、人生の中心に野球を置き続けた人物である。天職を生き抜いた長嶋の言葉を手がかりに、仕事が「ワーク」から「プレー」へと変わっていく過程をたどっていく。※本稿は、臨床スポーツ心理学者の児玉光雄『長嶋茂雄 永久に心を熱くする言葉「積極果敢」で生きる80のヒント』（清談社Publico）の一部を抜粋・編集し