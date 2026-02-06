サンワサプライは2月3日、液晶画面で状態を確認できる強力な電動エアダスター「200-CDADE006」を同社の直販サイト「サンワダイレクト」で発売した。価格は5080円。●iPhone並みの重さ 小さいから狭い場所に使える新製品は、片手に収まるコンパクトなサイズ感ながら、最大風速約31m／sの噴射力を発揮するエアダスター。キーボード間のホコリやPC内部の掃除など、狭い場所の掃除にも活用できる。重さは約210g、高さ約13.5cmで、i