＊本稿は、現在発売中の紙媒体（雑誌）「息子・娘を入れたい会社2026」の「INTERVIEW『新しい時代』の生き方、働き方」を転載したものです。 EXILEのリーダーを経て、現在は総合エンターテインメント企業、LDH JAPANを牽引（けんいん）するEXILE HIRO氏。LDHはLove、Dream、Happinessを表す。それらをまさに体現するような夢のかなえ方、人間関係のつくり方、仕事の仕方の極意を、就活生のために語ってくれた。前後編でお届けする