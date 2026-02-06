２月６日、明治安田Jリーグ百年構想リーグがいよいよ開幕する。秋春制移行を前にした半年間の特別大会だ。同リーグは引き分けがない。90分で決着がつかなかった場合、PK戦が実施される。珍しい制度ゆえに、J１全20クラブの選手や初代チェアマンの川淵三郎氏が出席した開幕直前イベントでは、このPK戦が度々話題に上った。川淵氏は大歓迎。「日本、本当にPK下手だもん。実戦でPKを経験するのは（良いこと）。普段練習しないと