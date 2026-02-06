小樽市の海岸で、きのう(2026年2月5日)砂浜に埋もれた状態の男性の遺体が見つかりました。警察が身元の確認を進めています。男性の遺体が見つかったのは小樽市銭函のおたるドリームビーチです。きのう(5日)午後1時半ごろ、散歩していた男性から「砂浜に骨らしきものがある。人の手も見える」と110番通報がありました。警察によりますと、遺体は男性で砂に埋もれ体の一部が砂浜の表面に出た状態で発見されたということ