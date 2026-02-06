2026年2月4日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレ（DW）の中国語版は、欧州の公共交通機関が新エネルギー車へと移行する中、中国製電気バス（EVバス）が圧倒的な低価格と信頼性を武器に急速に市場シェアを拡大させる一方、データ安全保障上のリスクが重大な論争となっていることを報じた。記事は、コンサルティング会社マッキンゼーの報告を引用し、24年時点で欧州のゼロエミッションバス市場における中国製のシェアがすでに21％に達し