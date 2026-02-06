プロ野球・ヤクルトは5日に春季キャンプの第1クールを終了。ドラフト1位・松下歩叶選手も、5日間におよぶ最初のクールを無事終えたことに、充実感をのぞかせました。第1クールの目標に「環境に慣れて、その中でケガなく終える」と掲げていたという松下選手。これを達成し「ユニホームを着て、プロ野球選手としてのスタートとしてケガなく第1クールを終えられたっていうのは、自分にとってすごく収穫かなと思います」とホッとした表