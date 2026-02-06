元ＮＭＢ４８でタレントの渋谷凪咲が３日付で自身のＳＮＳを更新。節分を楽しむ様子を公開した。「恵方巻き出来ました」と投稿。サーモンがはみ出た大きな恵方巻きを、幸せそうに満面の笑みを浮かべ、口いっぱいにほおばる姿を複数枚披露した。この投稿にファンからは「途中でめっちゃ喋りそう〜」「豪快！！笑」「これぞなぎスマイル」「鬼かわいい！」「何このかわいい生き物」といったコメントがあがっていた。