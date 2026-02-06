高校3年生の時の高校選手権は、県大会の準々決勝で広島国泰寺高校に2―1で勝ったものの、準決勝で広島大学付属高校に0―1で敗れ、2年連続の全国大会出場はできなかった。広島大付高校が全国大会で準優勝しただけに、ことのほか悔しかった。私の高校サッカーはこれで終了した。2年生の冬に高校選手権出場を決めた時、外林秀夫校長が学外のコーチとして、メルボルン五輪に日本代表として出場した東洋工業のDF小沢通宏（みちひろ