モデルでタレントの鈴木奈々（37）が4日、自身のインスタグラムを更新。友人たちに振る舞った手作りカレーを披露した。【写真】「具大きくて美味しそう〜！」鈴木奈々が披露した“手作りカレー”投稿では「カレー作りました」とつづり、白い器に盛られたカレーライスの写真を公開。具材がゴロゴロ入ったカレーが並び、家庭的で温かみのある一皿となっている。 また「お友達も沢山食べてくれて嬉しかった！」「おかわりしてくれ