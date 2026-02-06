ロシア西部で、ガソリンを積んだ貨物列車5両が脱線し、燃料タンクが爆発。大規模な火災が発生した。カメラには、現場の惨状を伝える男性の声も記録されていた。「熱くて、熱くて、熱くてたまらない」もうもうと立ち上る黒煙…次の瞬間！真っ赤な炎が激しく噴き上がった。爆発が起きたのは、ロシア西部の街にある駅。2月4日、ガソリンを積んだ貨物列車5両が脱線し、燃料タンクが爆発。大規模な火災が発生した。爆発の瞬間は、別の地