女優の綾瀬はるか（40）とお笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が夫婦役でダブル主演する映画「箱の中の羊」（監督是枝裕和、5月29日公開）で、2人が息子として迎え入れるヒューマノイド（ヒト型ロボット）役が、子役の耼木里夢（りむ、9）に決まった。少し先の未来を舞台に、亡くした息子と同じ姿のヒューマノイドを息子として迎えるところから始まる家族の物語。耼木は200人以上が参加したオーディションから抜てき