富山市は５日、同市羽根の産婦人科医院「吉本レディースクリニック」で食中毒が発生したと発表した。市によると、１月３１日に院内食として提供されたサラダを食べた２０〜３０歳代の女性７人が下痢や発熱の症状を訴えた。クリニックから２月３日、「２日頃から入院患者に食中毒の症状がある」と報告を受けた。重症の患者はいなかった。市は、クリニック内にあり、食事を提供していた「Ｔ・Ｍグルメ」に対し、２月５〜７日の