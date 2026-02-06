アップルは2026年後半までに「スマートグラス（スマートメガネ）」市場に参入するとみられています。しかし、その動きに合わせてサプライチェーンの地殻変動がすでに起きていると報じられています。 台湾紙のDigiTimesによれば、スマートグラス業界はアップルによる参入が「起爆剤」になると予測しているとのこと。すでに台湾の複数のサプライヤーは、アップルからの予想される要件を理由に設備投資を増やし、研究開発の優