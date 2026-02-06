飼い主さんのことが大好きな猫ちゃんたちは、何かしらの行動で愛情表現を返してくれるもの。そんな猫ちゃんから飼い主さんへ「大好き」の気持ちを伝えている光景が、たくさんの人に癒やしを届けることとなりました。その光景を見た人からは、「これは完全にまたたびｗ」「そこ代わりたい」とコメントが寄せられることに。投稿は110万再生を超える反響を呼んでいます。 【動画：『飼い主はマタタビではありません』頭を抱きしめる