女優の秋山ゆずき（32）が5日、自身のSNSで第1子妊娠を発表した。秋山は2025年12月に一般男性との結婚を発表している。 【写真】2017年に映画「カメラを止めるな!」で大ブレークした秋山ゆずき 秋山はX（旧ツイッター）などで文書を公開。「私事で恐縮ですが、この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と発表した。現状について「安定期に入っており、出産は夏頃を予定しています」と記