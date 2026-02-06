町田の昌子源「シーズンが合っちゃうのでもうプレミアリーグは見られない」FC町田ゼルビアのDF昌子源は昨季、キャプテンとしてクラブ初タイトルとなる天皇杯優勝へと導いた。個人としてもJ1リーグ全38試合にフルタイムで出場し、カップ戦を合わせると公式戦52試合中50試合に出場した鉄人ぶり。束の間のオフシーズンとなったが、同僚との欧州旅行の様子をインタビューで聞いた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大／全3回