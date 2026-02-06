年々市場が拡大している「納豆」。どんな納豆が人気なのか？大の納豆好きで知られる福山雅治さんと安住紳一郎アナが“聖地”で食べ比べです。 【写真を見る】「すごく綺麗な味」福山雅治×安住が出会った“奇跡の納豆”とは？【THE TIME,】 福山「納豆という存在を信じている」東京・有楽町にある映画館『丸の内ピカデリードルビーシネマ』。照明を落とした薄暗いロビーで、強烈なバックライトを背負って待っていたのは