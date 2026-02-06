画像や動画だけじゃない“拡散”のフェイクとは選挙期間中のSNSには、いつも以上に多くの情報が飛び交う。候補者の発信、応援の声、批判や疑問――その中に、人工的に“作られた”広がりが紛れ込んでいることをご存じだろうか。【写真を見る】“バズり”は作られたモノ？ 衆議院選挙でも広がるSNSの見えざる「拡散工作」――選挙期間中に動く不審アカウントの実態【news23】オンライン言論空間の分析を手がける「ジャパン・ネク