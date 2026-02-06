ミラノ・コルティナオリンピック™は日本時間の7日未明に、いよいよ開幕します。開会式では聖火が2つの都市で同時に点火されるなど、史上初の試みに注目です。記者「開会式が行われるサンシーロスタジアムですが、中央に舞台のようなものが設置されていて、準備は大詰めを迎えています」開会式のテーマは「ハーモニー＝調和」で、歌手のマライア・キャリーさんがイタリア語で歌を披露するほか、核兵器の廃絶に尽力してきた前