綾瀬はるか（40）と千鳥の大悟（45）が主演する、是枝裕和監督（63）の新作映画「箱の中の羊」で2人が演じる夫婦の息子と、夫婦が息子の死後に迎え入れたヒューマノイドの2役を、子役の〓木里夢（くわき・りむ＝9）が演じることが5日、分かった。公開日は5月29日に決まった。〓木は、人気子役として活躍する永尾柚乃（9）所属のスペースクラフト・エージェンシーのジュニアに在籍し、25年7月5日にテレビ東京系で放送された連続ドラ