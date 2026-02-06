「円滑に回って当然」と職場で軽視されがちなIT部門や事務仕事。そんな現場に目を向ける重要性を説くのは新著『The Giver 人を動かす方程式』が話題を呼ぶ、元マイクロソフトの澤円氏だ。組織のなかの目立たない貢献を可視化するとき、私たちの働き方はどう変わるのか？【写真】この記事の写真を見る（4枚）（本稿は、前掲書から一部抜粋したものです）◆◆◆◆©AFLOこれからはビジネスでも「推し活」のマインドが必要相手