是枝裕和監督（監督・脚本・編集）の最新作『箱の中の羊』（配給：東宝・ギャガ）が、5月29日に全国公開されることが決定した。日本映画では『万引き家族』（2018年）以来、約8年ぶりとなるオリジナル脚本作品で、綾瀬はるかとお笑いコンビ・千鳥の大悟が夫婦役として主演を務める。あわせて、息子役の新キャストとポスター第1弾、特報映像が解禁された。【動画】映画『箱の中の羊』本編映像初公開となる特報是枝監督はこれまで