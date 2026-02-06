きのう朝、山形県山形市内を走行中のバスの車内で、女性の髪の毛を勝手に切ったとして、20歳の男が逮捕されました。 暴行の疑いで逮捕されたのは、山形市に住む自称・アルバイト従業員の20歳の男です 。 男はきのう午前8時すぎ、山形市内を走行中のバスの車内で、村山地方に住む10代の女性の髪の毛をハサミで切った疑いが持たれています。 警察が捜査を進め、きのう深夜に男を逮捕しました。警察が犯行の動機などについて調べを