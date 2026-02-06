高木が1500mで過去2大会のリベンジを果たすか(C)Getty Imagesミラノ・コルティナオリンピックの開幕を目前にして、海外メディアによりスピードスケート競技で日本人選手が金メダル候補の1人に挙げられている。【写真】氷上と雪上のヒロインたち冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹介！オランダ紙『De Volkskrant』が現地時間2月4日、公式サイト上で今大会でのスピードスケート有力選手を扱う特集記事を掲載。オランダ勢の