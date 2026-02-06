俳優のブレンダン・フレイザーが5日、大阪市内で主演映画「レンタル・ファミリー」（HIKARI監督、27日公開）の特別試写会にサプライズ登場した。冒頭、HIKARI監督に呼び込まれたブレンダンは「コンバンワ」と日本語であいさつ。18歳まで大阪で生活していたHIKARI監督は「土曜日は生放送でやるのを見てました。吉本新喜劇は、ほぼ私のベースというか、映画を作るたびに絶対吉本新喜劇が入ってると思った」と話した。舞台には吉本新