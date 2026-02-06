俳優、黒沢年雄（81）が5日までに自身のブログを更新。国の財源について、持論をつづった。黒沢は「先ずは財源の確保。消費税は財源確保の為に変えてはいけないと思います…何故なら平等であるし、高い買い物をする方から取れる…食品の消費税など些少ではありませんか…外国では20%が常識」と訴えた。続けて「保険料が高い?…病院に行く必要のない状態でも行く方々…若者に負担をなくし、高齢者は3割負担は常識(身体の不自由な方