◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（５日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）５日＝宮下京香】６日（日本時間７日未明）の開会式に先立ち、スノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）予選が行われ、初出場・木俣椋真（２３）＝ヤマゼン＝の３回目は横５回転半を決めて８９・５０点。得点の高い２回の合計が１６４・７５点の１０位で、１２人で行われる７日の決勝（日本時間８日未明）に進んだ前回の２２年