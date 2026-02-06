堤真一（61）當真あみ（19）が5日、東京・高輪でプロジェクションマッピング点灯式に出席した。自動走行モビリティに乗って登場し、息を合わせて点灯ボタンをプッシュ。街の過去と未来の演出に、當真は「ダイナミックで吸い込まれるような映像」、堤は「必ず家族と来ます」と感動した。今後挑戦したいことを聞かれると、當真は「ダイビングをやってみたい」、堤は「長生きして未来を体感したい」と話した。