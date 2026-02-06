ナショナルズが５日（日本時間６日）、レイズからケネス・ウルディチュク投手（２８）をウエーバーで獲得した、と発表した。左腕のウルディチュクは２０２３年にトミー・ジョン手術を受け過去２年間メジャーでの登板はないが通算６勝１１敗。昨年はアスレチックスの３Ａで５１イニング投げ防御率は８・６５だった。今オフにレイズに金銭トレードされたばかりだった。ナショナルズはエースのＭ・ゴアをレンジャーズに放出した