◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（５日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）５日＝宮下京香】６日（日本時間７日未明）の開会式に先立ち、スノーボード男子のビッグエア（ＢＡ）予選が行われ、初出場２１歳・木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）の３回目は横５回転半決めて９１・５０点だった。得点の高い２回の合計が１７３・２３点の３位で、１２人で行われる７日の決勝（日本時間８日未明）に進