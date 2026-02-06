FRUITS ZIPPER櫻井優衣（25）が5日、都内で「Beauty of the year 2026」の表彰を受けた。その年のビューティートレンドを象徴する著名人として、ネイル部門での受賞。「ネイルの資格を取ったり、アルバイトはネイル可能なところを選んだりしていたので、私のネイル愛が届いたのかなとうれしく思います」と笑顔を見せた。この日は「シンプルだけど指先まですごく輝くネイル」を光らせて登場し、昨今の流行について「小さめのストー