男子ビッグエア予選ジャンプする荻原大翔＝リビーニョ（共同）5日のスノーボード男子ビッグエア予選に日本選手団の先陣を切って出場し、冬季Xゲーム2連覇の荻原大翔（TOKIOインカラミ）が合計178.50点で1位となるなど4人全員が上位12人による7日の決勝に進んだ。木村葵来（ムラサキスポーツ）が173.25点で3位、長谷川帝勝（TOKIOインカラミ）は172.25点で5位、木俣椋真（ヤマゼン）が164.75点で10位。（共同）