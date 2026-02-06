【香港共同】香港民主化を求めた2014年の大規模デモ「雨傘運動」を主導した学生団体「香港専上学生聯会（学聯）」が5日、解散の手続きを始めると交流サイト（SNS）で発表した。近年の環境の変化に伴い、メンバーらが「ますます厳しい圧力に直面してきた」と説明した。当局による圧力で活動継続が難しくなったとみられる。香港では20年に香港国家安全維持法（国安法）が施行されて以降、当局の圧力を受けて学生組織の解散が相次