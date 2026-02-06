現役プロレスラーとして活動する藤波辰爾さん（72）にインタビュー。年齢を重ねて変化したという体作りへの考え方や、藤波さんが憧れたプロレスラー、そして現役を続ける藤波さんのプロレスラーとしての今後の目標などを伺いました。■今年デビュー55周年現役プロレスラー藤波辰爾藤波さんは、1970年に16歳で日本プロレスに入門し、翌年デビュー。1972年3月には、新日本プロレス旗揚げ戦に出場しました。その後、海外遠征へ出発