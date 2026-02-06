芸人のゴー☆ジャス（47）が5日、東京・六本木ミュージアムで今日6日開幕の「ガチャガチャ展in六本木」プレス内覧会＆ゲスト会見に出席した。24年に自身の動画の10周年を記念したアソートコレクションも発売されており、娘もガチャガチャが大好きながら「僕は活動を目立って言うことはない」という。それでも「娘は奥さんから聞いて、気付いていないふりをして応援してくれている」とパパの笑顔を見せた。