きょうは急速に発達する低気圧の影響で、北海道では大荒れとなりそうです。猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒が必要です。関東から西は15℃前後まで上がりますが、次第に冷たい北風が強まってきます。週末は強い寒気の影響で、日本海側を中心に大雪のおそれがあり、太平洋側でも雪の降る所がありそうです。厳しい寒さも戻るでしょう。低気圧が急速に発達しながら北海道を通過する見通しです。北海道では見通しがまったくき