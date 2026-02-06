プロ野球・ヤクルトは5日に春季キャンプの第1クールを終了。5日間におよぶ最初のクールをケガなく終えたドラフト1位・松下歩叶選手が、インタビューに応じました。この日の打撃練習では、35スイング中、2本の連発含む3本の柵越えを披露。ドラフト時から注目されていたその長打力を遺憾なく発揮します。さらに守備練習ではセカンドとサードで打球を受け「ポジションはそこまでこだわりないですし、まずは試合に出ることが一番だと思