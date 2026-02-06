中国メディアの参考消息は1月31日、米国人の多くが中国の技術力を認めていることが世論調査で判明したとする記事を掲載した。記事によると、香港メディアのサウスチャイナ・モーニング・ポストはこのほど、米カーネギー国際平和財団が2025年11月24日から12月1日まで実施し、26年1月初めに公表した全国世論調査について取り上げた。それによると、調査に応じた米国の成人1500人のほぼ4人に3人が、中国の実力と世界的な影響力がいず