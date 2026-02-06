安全運行を妨げる冬の装備不足に厳しいメス！大雪予報が出され、積雪によるスタック車両の大量発生が懸念されるなか、NEXCO西日本は2026年1月11日から12日まで、広島岩国道路と山陽道で「タイヤ確認」を実施。その結果が大きな議論を呼んでいます。ノーマルタイヤで高速道路へ入ろうとしたクルマに対し、その場で通行を拒否する異例の措置を講じたのです。これに対し、SNSなどにはさまざまな反響が寄せられました。【画像】「