お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅が出演するBS日テレの番組『ドランク塚地のふらっと立ち食いそば』が、9日午後10時から放送される。今回は、東京・曳舟で見つけた濃厚な『豚つけそば』に舌つづみを打つ。【番組カット】こちらもうまそう…たっぷりニラと卵で元気がでそうなスタミナ満点そば同番組は塚地が庶民の味方「立ち食いそば」を求め、日本全国をふらっと旅。行く先々で最高の1杯と心温まるすてきな出会いがあ