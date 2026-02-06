アメリカとロシア、ウクライナの3カ国による2日目の和平協議が終了し、157人ずつの捕虜交換で合意しました。協議は4日に続き、5日もUAE（アラブ首長国連邦）の首都アブダビで行われました。ウクライナとロシアは157人ずつの捕虜の交換で合意し、兵士らが帰還しました。捕虜交換が行われたのは約5カ月ぶりです。共同声明によりますと、協議は戦争終結に向けた取り組みについて話し合われたほか、持続的な平和の条件について建設的な