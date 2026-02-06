武雄市選挙管理委員会によりますと、武雄市役所の期日前投票所では5日午前11時半ごろ、国民審査の投票のために訪れた女性（68）に対し、誤って小選挙区の投票用紙を交付しました。女性は1月31日までに小選挙区と比例代表の期日前投票を終えていましたが、誤って交付された用紙で再度投票したということです。その後、比例代表の投票用紙が交付された時に女性が「ピンクの用紙の投票はした」と申し出たことで二重交付が発覚しました