NY株式5日（NY時間16:27）（日本時間06:27） ダウ平均48908.72（-592.58-1.20%） S＆P5006798.40（-84.32-1.23%） ナスダック22540.59（-363.99-1.59%） CME日経平均先物54025（大証終比：+35+0.06%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均、ナスダックとも大幅安。アルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞が決算にネガティブな反応を示し、全体を圧迫した。改めて巨額の設備投資の投資対効果への懸念