米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間06:29） 米2年債 3.459（-0.095） 米10年債4.186（-0.088） 米30年債4.845（-0.072） 期待インフレ率2.308（-0.034） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。明日に予定されていた米雇用統計の発表が延期になる中、この日の雇用関連指標が労働市場の減速を示す内容が相次いだ。 １２月の米求人件数は６５４万人と予想を大きく