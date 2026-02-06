©ABCテレビ ２月８日(日)に投開票が実施される、第51回衆議院選挙。 ABCテレビでは、今回の選挙もYouTubeで開票速報をオリジナル番組としてライブ配信します。配信は今回で３回目。解説には初回から出演されている政治学者で大阪経済大学・准教授の秦正樹さんをお招きします。選挙結果については、近畿だけでなく、全国の最新情勢についても有権者の政治意識や投票行動などを独自データで分析し、徹底解説します。 &