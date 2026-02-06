ワシントン・ポスト本社【ワシントン共同】米有力紙ワシントン・ポストが大規模な人員削減を始めたことを受け、同紙の労働組合が5日、首都ワシントンの本社前で抗議集会を開いた。組合は記者や従業員に一方的な解雇通知が届いたと説明。集まった100人以上が経営陣に「まだ遅くない」と再考を求めるシュプレヒコールを上げた。ホワイトハウス担当記者はスピーチで「必要な経営改革と、記者や読者を置き去りにした非論理的な人員