大井川鐵道（静岡県島田市）は2026年3月7日より、公式イベント「DAY OUT WITH THOMAS 2026」を開催します。今年の目玉はアジア初となる「きかんしゃパーシー号」の実車運行です。さらに、従来の期間限定開催から初の「通年開催」へと移行することも発表されました。トーマスの大親友パーシーが加わり、季節ごとの絶景の中をキャラクターたちが駆け抜ける――日本の鉄道ファンのみならず、世界中のトーマスファンが注目するビッグプ