ミラノ・コルティナオリンピックは５日（日本時間６日未明）、開幕に先立ち、スノーボード男子ビッグエア予選が行われ、日本代表の４選手は、いずれも７日の決勝に進んだ。（デジタル編集部）６回転半の大技を成功させ今年１月の賞金大会「Ｘゲームズ」を連覇した荻原大翔（ひろと）（ＴＯＫＩＯインカラミ）、昨季ワールドカップ（Ｗ杯）種目別王者の長谷川帝勝（たいが）（同）、世界王者の木俣椋真（ヤマゼン）、２３〜２４